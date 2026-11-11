俄罗斯谈判代表团团长、伪历史学家弗拉基米尔·梅丁斯基在阿布扎比声称，俄罗斯将收复“每一寸领土”。 SBS指挥官罗伯特·“马雅尔”·布罗夫迪计算出了这样的“一尺”将让占领者付出多少代价。

“一尺——这是个金发人用的度量单位，长度相当于一条普通蠕虫的阴茎（17.78厘米）。 对于他们今天再次承诺要从乌克兰夺回的‘每一尺土地’，整个11月期间，蠕虫平均每天要用自己的生命为这‘每一尺土地’向大地献出701个单位（仅由SBS‘飞鸟’部队完成）。 截至11月11日18:40，SBS鸟类的计数器显示为7431。 这意味着，一个月内我们肯定能消灭两万条敌方蠕虫——如果关于蠕虫体长的标准数据属实的话，这些蠕虫的总长度相当于三十五块足球场。 这就是蠕虫小屎虫的当前价格。抱歉，听到那些废话没忍住。我们会挺住。莫斯科终将倒下”，罗伯特·布罗夫迪写道。

来源：布罗夫迪的Telegram账号。

需要提醒的是，俄罗斯代表团团长弗拉基米尔·梅丁斯基曾表示，只有在取得胜利并按照自身条件签署和平协议后，俄罗斯才会对谈判结果感到满意。 他还表示，曾升起俄罗斯国旗的领土不应回归乌克兰控制，俄罗斯将收回其认为属于自己的所有土地。

需要指出的是，阿拉哈米亚曾预测乌克兰与俄罗斯将在2026年底前达成和平。

此前，库什纳在阿布扎比谈判后指出了通往和平道路上的最大障碍。

此前，乌克兰、美国和俄罗斯在阿布扎比就结束战争举行了第二天的谈判：主要成果。

在此之前，泽连斯基已明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的首要任务。

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