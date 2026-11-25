W gminie Zolochiw w obwodzie charkowskim w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w samochód cywilny zginęły dzisiaj, 25 listopada, dwie osoby.

„Wróg zaatakował dronem cywilny samochód w gminie Zolochów” – poinformował szef regionalnej administracji.

Według jego informacji spalony samochód znaleziono na poboczu drogi Mironówka – Dowżyk. Wewnątrz pojazdu znajdowały się ciała dwóch osób, które prawdopodobnie były lokalną parą małżeńską.

Informację tę przekazał przewodniczący Obwodowej Administracji Państwowej w Charkowie Oleg Sinegubow na Telegramie.

25 listopada rosyjskie siły zbrojne w ciągu dnia ponad 20 razy zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów ranny został mężczyzna.

W środę, 25 listopada, w ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały dronem obiekt energetyczny w rejonie poltawskim, w wyniku czego cztery osoby odniosły obrażenia – poinformował szef Poltawskiej Administracji Obwodowej Witalij Dyakivnych. Poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc.

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