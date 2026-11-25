W ciągu doby 25 listopada w wyniku ataków rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie zginęło co najmniej siedem osób, a kolejne 58 zostało rannych.

W obwodzie donieckim odnotowano jedną ofiarę śmiertelną i 19 rannych. W gminie Kramatorsk rannych zostało 7 osób. W Słowiańsku ranna została para małżeńska, a podczas drugiego ataku zginął mężczyzna, a 10 osób odniosło obrażenia.

W obwodzie zaporoskim odnotowano 13 rannych. Spośród nich 6 osób zostało rannych w wyniku ataku na rejon szewczenkowski. Następnie Rosja zaatakowała rejon kosmiczny — 7 osób odniosło obrażenia.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach sumskiej i seredyno-budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy odniosły rany.

W obwodzie charkowskim — 4 ofiary śmiertelne i 10 rannych. Wśród nich jest jedna ofiara śmiertelna i 7 rannych w pobliżu Fedorówki po uderzeniu w autobus. W Złotopolu — 2 rannych, w Charkowie ranny został mężczyzna w dzielnicy Słobidskiej, w gminie Zolochów — 2 ofiary śmiertelne, kolejna ofiara śmiertelna — na trasie Derhacze–Zolochów.

W obwodzie żytomierskim w Malinie zginął mężczyzna, a 9 osób zostało rannych.

W Odessie — 4 rannych. Początkowo w wyniku ataku rannych zostało 3 osób, a później jeszcze 1 osoba w wyniku drugiego uderzenia.

W obwodzie dniepropetrowskim ranny został mężczyzna.

W obwodzie kijowskim, w Białej Cerkwi, zginął mężczyzna.

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