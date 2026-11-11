Украинские дроны могут получить новую систему связи вместо Starlink — Yle
Украина, вероятно, начала использовать израильскую спутниковую систему HiSky для управления ударными беспилотниками.
По данным журналистов, с конца октября российские военные источники сообщают об обнаружении компонентов HiSky в обломках украинских дронов.
В отличие от Starlink, эта система, по информации издания, обеспечивает связь на значительной части европейской территории России. Она позволяет операторам получать данные о результатах ударов, менять цели и корректировать маршруты дронов во время полета.
Украинское командование не подтверждало и не опровергало использование HiSky.
Источник: Yle
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.
Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.
А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.