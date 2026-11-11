Украина, вероятно, начала использовать израильскую спутниковую систему HiSky для управления ударными беспилотниками.

По данным журналистов, с конца октября российские военные источники сообщают об обнаружении компонентов HiSky в обломках украинских дронов.

В отличие от Starlink, эта система, по информации издания, обеспечивает связь на значительной части европейской территории России. Она позволяет операторам получать данные о результатах ударов, менять цели и корректировать маршруты дронов во время полета.

Украинское командование не подтверждало и не опровергало использование HiSky.

Источник: Yle

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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