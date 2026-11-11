Українські дрони могли отримати нову систему зв’язку замість Starlink — Yle

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Україна, ймовірно, почала використовувати ізраїльську супутникову систему HiSky для керування ударними безпілотниками.

За даними журналістів, із кінця жовтня російські військові ресурси повідомляють про виявлення компонентів HiSky в уламках українських дронів.

На відміну від Starlink, ця система, за інформацією видання, забезпечує зв’язок на значній частині європейської території Росії. Вона дозволяє операторам отримувати дані про результати ударів, змінювати цілі та коригувати маршрути дронів під час польоту.

Українське командування не підтверджувало й не спростовувало використання HiSky.

Джерело: Yle

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск став учасником війни через надання Україні супутникового зв’язку Starlink після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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