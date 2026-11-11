Ukraina prawdopodobnie zaczęła wykorzystywać izraelski system satelitarny HiSky do sterowania dronami bojowymi.

Według dziennikarzy od końca października rosyjskie źródła wojskowe donoszą o wykryciu elementów systemu HiSky w szczątkach ukraińskich dronów.

W odróżnieniu od Starlink, system ten, jak podaje wydawnictwo, zapewnia łączność na znacznej części europejskiego terytorium Rosji. Pozwala on operatorom na otrzymywanie danych dotyczących wyników ataków, zmianę celów oraz korygowanie tras dronów podczas lotu.

Ukraińskie dowództwo nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło stosowaniu systemu HiSky.

Źródło: Yle

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że założyciel SpaceX, Elon Musk, stał się uczestnikiem wojny poprzez udostępnienie Ukrainie łączności satelitarnej Starlink po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił natomiast publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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