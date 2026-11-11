С начала ноября Россия потеряла более 26 тысяч оккупантов

По данным Министерства обороны Украины, с начала ноября потери российских войск в убитых и раненых превысили 26 тысяч человек.

В ведомстве отмечают, что ежедневно оккупанты теряют более 2 тысяч человек.

Таких результатов украинские защитники достигают благодаря работе артиллерии, операторов дронов, штурмовых подразделений и других сил на фронте.

Источник: Министерство обороны Украины

Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта Константина Зарубина, который ранее занимался хоккеем с мячом. Он был чемпионом IX Зимней Спартакиады школьников России.

В Донецкой области украинские военные ликвидировали 48-летнего гражданина Индонезии Тауфика Мухаммада, который воевал на стороне российских оккупационных войск. Мужчина подписал контракт на один год, но погиб во время своего первого боя. По данным украинской разведки, российские вербовщики могли заманить его обещаниями «легкого заработка».

Украинские военные уничтожили российского оккупанта Павла Батушева. Он погиб 11 октября 2026 года, воюя против Украины.

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