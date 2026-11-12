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Россия отказалась обсуждать деэскалацию в Чёрном море и удары по энергетике, — Зеленский

UA NEWS 12 Ноября 2026 16:42
Россия отказалась обсуждать деэскалацию в Чёрном море и удары по энергетике, — Зеленский

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не уполномочена обсуждать деэскалацию в Чёрном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Позиция Москвы относительно ударов и судоходства

По словам главы государства, Украина вновь пыталась договориться о мерах, которые могли бы снизить интенсивность войны. В частности, речь шла о деэскалации в Черном море и прекращении российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Однако российская сторона отказалась обсуждать эти вопросы.


К сожалению, вчера россияне заявили, что не имеют права обсуждать меры, которые могли бы уменьшить ужасы этой войны, и это произошло несмотря на очередную попытку с нашей стороны добиться деэскалации в Черном море и прекращения атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Но в ответ наша делегация услышала, что российское руководство разгневано и хочет продолжать наносить удары, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 12 ноября во время выступления на IX саммите Европейского политического сообщества.

Напомним, что Зеленский рассказал, какие вопросы Россия отказалась обсуждать в Абу-Даби.

Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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