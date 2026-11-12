Rosja odmówiła rozmów na temat deeskalacji na Morzu Czarnym oraz ataków na sektor energetyczny – Zelenski

Podczas rozmów w Abu Zabi rosyjska delegacja oświadczyła, że nie ma uprawnień do omawiania kwestii deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

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Według głowy państwa Ukraina ponownie próbowała uzgodnić działania, które mogłyby zmniejszyć intensywność wojny. W szczególności chodziło o deeskalację na Morzu Czarnym oraz zaprzestanie rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Jednak strona rosyjska odmówiła omówienia tych kwestii.



Niestety, wczoraj Rosjanie oświadczyli, że nie mają uprawnień do omawiania kroków, które mogłyby złagodzić okropności tej wojny, i stało się to pomimo kolejnej próby z naszej strony, by doprowadzić do deeskalacji na Morzu Czarnym oraz zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. W odpowiedzi nasza delegacja usłyszała jednak, że rosyjski przywódca jest wściekły i chce kontynuować ataki – podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym 12 listopada podczas wystąpienia na IX szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Przypomnijmy, że Zełenski opowiedział, jakich kwestii Rosja odmówiła omówienia w Abu Zabi.

Zełenski podsumował pierwszy dzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

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