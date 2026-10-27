На Донеччині ліквідували індонезійця, якого РФ затягнула на війну обіцянками легких грошей

На Донеччині українські військові ліквідували 48-річного громадянина Індонезії Тауфіка Мухаммада, який воював на боці російських окупаційних військ. Чоловік підписав контракт на один рік, але загинув під час свого першого бою. За даними української розвідки, російські вербувальники могли заманити його обіцянками «легкого заробітку».

Українська розвідка встановила особу іноземця, який приєднався до російських окупаційних військ і загинув на території України. Йдеться про Тауфіка Мухаммада (Taufiq Muhammad), який народився 22 травня 1978 року в місті Соронг, Індонезія.

До поїздки до Росії чоловік жив у Сурабаї на острові Ява. На батьківщині він працював таксистом у Джакарті, а також менеджером в аграрній компанії. Крім того, Тауфік мав досвід роботи у Сполучених Штатах і володів англійською мовою.

За інформацією ГУР, російські вербувальники знайшли індонезійця через резюме, яке він надіслав у пошуках роботи. Імовірно, чоловік повірив обіцянкам вигідного заробітку й вирушив до Москви.

Фактично він став ще одним іноземцем, якого, за даними української розвідки, Росія завербувала для участі у війні проти України шляхом обману.

19 квітня 2026 року Тауфік підписав контракт із російськими окупаційними військами в підмосковному Корольові. Документ передбачав проходження служби протягом одного року.

Іноземця призначили кулеметником і направили до навчального центру під Воронежем. Там він провів лише півтора тижня, після чого на початку травня його перекинули на тимчасово окуповану територію України.

У ГУР зазначають, що Росія вербує іноземців для участі у війні та використовує їх як піхоту на передовій. У випадку Тауфіка Мухаммада служба в російській армії завершилася майже відразу після прибуття на фронт.

Тауфік Мухаммад загинув під час першого бойового зіткнення. Це сталося під час спроби російських військ просунутися від населеного пункту Зелена Долина в Донецькій області в напрямку Новоселівки та Дробишевого.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що іноземці, які опинилися в лавах російської окупаційної армії, можуть урятувати своє життя, добровільно здавшись у полон.

Для цього ГУР закликає скористатися ботом проєкту «Хочу жить».

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Раніше українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Також українські військові знищили російського окупанта Павла Батушева. Він загинув 11 жовтня 2026 року, воюючи проти України.

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