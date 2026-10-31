США схвалили продаж Україні 500 ракет Patriot на $2,1 млрд — NBC News

У США Державний департамент схвалив продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot на суму 2,1 млрд доларів. Закупівлю здійснять через американську програму за внески Канади, Німеччини та Норвегії, повідомляє NBC News.

Фінансування закупівлі

За даними Держдепартаменту США, американські державні кошти до фінансування цієї закупівлі не залучаються. У відомстві заявили, що запропонований продаж відповідає зовнішньополітичним цілям і завданням національної безпеки США.

Держдепартамент також зазначив, що продаж має посилити безпеку країни-партнера, яку відомство назвало чинником політичної та економічної стабільності в Європі.

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Потреба в засобах ППО

Президент України Володимир Зеленський останніми тижнями неодноразово наголошував на важливості систем Patriot для захисту від атак Російської Федерації — держави-агресора. Він також заявляв про дефіцит ракет Patriot та інших засобів протиповітряної оборони.

Раніше Зеленський звинувачував Пентагон у затримці постачання ракет-перехоплювачів, які інші країни придбали для України. Оголошення про продаж пролунало на тлі посилення критики Зеленського з боку президента США Дональда Трампа, який називав українського лідера перешкодою для зусиль із припинення війни між Росією та Україною.

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