W Stanach Zjednoczonych Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie 500 rakiet przechwytujących Patriot o wartości 2,1 mld dolarów. Zakup zostanie zrealizowany w ramach amerykańskiego programu ze składek Kanady, Niemiec i Norwegii, informuje NBC News.

Finansowanie zakupu

Według amerykańskiego Departamentu Stanu środki rządu USA nie są zaangażowane w finansowanie tego zakupu. Resort oświadczył, że proponowana sprzedaż służy celom polityki zagranicznej i zadaniom bezpieczeństwa narodowego USA.

Departament Stanu zaznaczył również, że sprzedaż ma wzmocnić bezpieczeństwo kraju partnerskiego, który resort określił jako czynnik politycznej i gospodarczej stabilności w Europie.

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Potrzeba środków obrony powietrznej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnich tygodniach wielokrotnie podkreślał znaczenie systemów Patriot dla ochrony przed atakami Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Informował również o niedoborze rakiet Patriot i innych środków obrony powietrznej.

Wcześniej Zełenski oskarżał Pentagon o opóźnianie dostaw rakiet przechwytujących, które inne kraje kupiły dla Ukrainy. Informacja o sprzedaży pojawiła się w czasie nasilającej się krytyki Zełenskiego ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, który nazywał ukraińskiego przywódcę przeszkodą w wysiłkach na rzecz zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą.

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