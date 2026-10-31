В США Государственный департамент одобрил продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot на сумму 2,1 млрд долларов. Закупка будет осуществлена через американскую программу за счет взносов Канады, Германии и Норвегии, сообщает NBC News.

Финансирование закупки

По данным Государственного департамента США, американские государственные средства к финансированию этой закупки не привлекаются. В ведомстве заявили, что предлагаемая продажа соответствует внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности США.

Госдепартамент также отметил, что продажа должна усилить безопасность страны-партнера, которую ведомство назвало фактором политической и экономической стабильности в Европе.

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Потребность в средствах ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели неоднократно подчеркивал важность систем Patriot для защиты от атак Российской Федерации, государства-агрессора. Он также заявлял о дефиците ракет Patriot и других средств противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский обвинял Пентагон в задержке поставок ракет-перехватчиков, которые другие страны приобрели для Украины. Объявление о продаже прозвучало на фоне усиления критики Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа, который называл украинского лидера препятствием для усилий по прекращению войны между Россией и Украиной.

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