Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре присоединились к дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

Лидеры стремятся наладить дополнительный канал коммуникации между Европой и Москвой.

По данным агентства, оба политика пытаются установить неформальные контакты с российским руководством, которые впоследствии могут открыть путь к участию других европейских государств в мирных переговорах.

27 октября Стубб и Стьоре провели 90-минутный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Контакт был предварительно согласован с Украиной. В ходе разговора стороны обсудили деэскалацию и прекращение войны.

После этого лидеры Финляндии и Норвегии связались с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщили ему о результатах переговоров. По словам Зеленского, они также поднимали вопрос о прекращении российских атак на украинскую энергетическую и другую инфраструктуру.

В то же время Стубб и Стьоре пока не получили официального мандата на ведение переговоров от имени Европейского Союза.

Источник: Bloomberg

Дональд Туск оценил результаты беседы лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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