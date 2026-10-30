芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷加入了旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

两位领导人致力于在欧洲与莫斯科之间建立一条新的沟通渠道。

据该通讯社报道，这两位政要正试图与俄罗斯领导层建立非正式联系，这有望为其他欧洲国家参与和平谈判铺平道路。

10月27日，斯图布和斯托尔与弗拉基米尔·普京进行了90分钟的电话交谈。此次接触事先已与乌克兰方面达成一致。通话中，各方就缓和局势和结束战争进行了讨论。

随后，芬兰和挪威领导人联系了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，并向他通报了谈判结果。据泽连斯基称，他们还提到了停止俄罗斯对乌克兰能源及其他基础设施的袭击这一问题。

与此同时，斯图布和斯托雷目前尚未获得代表欧盟进行谈判的正式授权。

来源：彭博社

唐纳德·图斯克对挪威和芬兰领导人与普京会谈的结果进行了评估。

欧洲国家将不参与计划于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京的助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，任何接触的结果都应根据会谈结果来评估，而不是在会谈开始之前就下结论。

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