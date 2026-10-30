Prezydent Finlandii Aleksander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Støre przyłączyli się do wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Przywódcy dążą do nawiązania dodatkowego kanału komunikacji między Europą a Moskwą.

Według informacji agencji obaj politycy próbują nawiązać nieformalne kontakty z rosyjskimi władzami, co w przyszłości może utorować drogę do udziału innych państw europejskich w rozmowach pokojowych.

27 października Stubb i Støre odbyli 90-minutową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Kontakt ten został wcześniej uzgodniony z Ukrainą. Podczas rozmowy strony omówiły kwestię deeskalacji i zakończenia wojny.

Następnie przywódcy Finlandii i Norwegii skontaktowali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i poinformowali go o wynikach rozmów. Według Zełenskiego poruszono również kwestię zaprzestania rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną i inne obiekty infrastrukturalne.

Jednocześnie Stubb i Støre nie otrzymali jeszcze oficjalnego mandatu do prowadzenia negocjacji w imieniu Unii Europejskiej.

Źródło: Bloomberg

Donald Tusk ocenił wyniki rozmowy przywódców Norwegii i Finlandii z Putinem.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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