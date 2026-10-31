Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaya Kallas oświadczyła, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Stanach Zjednoczonych nie wykazał żadnej gotowości do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Według Kallas przedstawiciel rosyjskich władz nie dał żadnych sygnałów gotowości do ustępstw. Podkreśliła, że Rosja musi udowodnić gotowość do negocjacji nie słowami, ale konkretnymi działaniami.

Europejska dyplomatka stwierdziła również, że podczas posiedzenia Ławrow rozpowszechniał nieprawdziwe informacje i zniekształcał fakty dotyczące wojny na Ukrainie. Jak powiedziała, twierdzenia te udało się później obalić.

Kallas wezwała do dalszego wywierania presji na Moskwę, w szczególności w celu osiągnięcia zawieszenia broni na Morzu Czarnym.

Osobno skomentowała brak tradycyjnego wspólnego zdjęcia uczestników spotkania, zaznaczając, że nie można normalizować zbrodni wojennych przy jednym stole.

Źródło: AFP

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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