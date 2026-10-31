Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband podczas spotkania szefów ministerstw spraw zagranicznych państw G20 w amerykańskiej Atlancie zwrócił się bezpośrednio do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, oświadczając, że Rosja jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie i nie zdoła zwyciężyć.

Brytyjski dyplomata przypomniał o rosyjskich atakach na ludność cywilną Ukrainy, w szczególności o uderzeniu na linię kolejową w Dnieprze, w wyniku którego, jak podał, zginęło 15 osób.

Miliband podkreślił, że wojna na pełną skalę trwa dzięki odwadze narodu ukraińskiego oraz wsparciu partnerów międzynarodowych, którzy pomagają Ukrainie przeciwstawić się rosyjskiej agresji.

Stwierdził również, że na początku inwazji Władimir Putin liczył na szybkie zwycięstwo, jednak plany te nie sprawdziły się.

„Gdyby miał pan odwagę powiedzieć prawdę i postąpić słusznie, powiedziałby pan Putinowi, że nie wygrywa tej wojny i nie wygra jej” – zwrócił się szef brytyjskiego MSZ do Ławrowa.

Źródło: Sky News

Wielka Brytania przeznaczy dla Ukrainy dodatkowy pakiet wsparcia finansowego w wysokości 10 miliardów funtów szterlingów (około 11,9 mld euro).

W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od dwóch dekad wznowiono produkcję broni dużego kalibru.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił decyzję o przyspieszeniu dostawy na Ukrainę ponad 5 tysięcy lekkich rakiet o łącznej wartości 1,6 mld funtów szterlingów, której realizacja miała pierwotnie trwać cztery lata.

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