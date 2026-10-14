Британія передасть Україні понад 5 тисяч ракет проти шахедів – Politico

0:00 / 0:00

Уряд Великої Британії оголосив про рішення прискорити передачу Україні понад 5 тисяч легких ракет загальною вартістю 1,6 млрд фунтів стерлінгів, реалізація якої початково розраховувалася на чотири роки.

Про нові заходи військової підтримки було оголошено під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона 14 жовтня 2026 року. Окрім основного контракту, британська сторона підготувала додатковий пакет допомоги вартістю 45 млн фунтів стерлінгів, що містить зенітні ракети для суттєвого посилення спроможностей української протиповітряної оборони.

Джерело: Politico.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що президент України Володимир Зеленський не залишить Лондон без конкретної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Читай нас у