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Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Великій Британії

UA NEWS 14 Жовтня 2026 18:19
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Великій Британії
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Президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

Зеленський подякував монарху за непохитну підтримку України та наголосив, що цінує всю допомогу, яку надає Сполучене Королівство.

Джерело: Володимир Зеленський

Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.

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