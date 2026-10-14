Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Великій Британії
0:00 / 0:00
Президент України Володимир Зеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.
Зеленський подякував монарху за непохитну підтримку України та наголосив, що цінує всю допомогу, яку надає Сполучене Королівство.
Джерело: Володимир Зеленський
Українські переговорники запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна очікує на позитивні рішення щодо підтримки від міжнародних партнерів. Зокрема, заплановані переговори з ЄС, Данією, Литвою та Великою Британією.