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Новости Украина

Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Великобритании

UA NEWS 14 Октября 2026 18:19
Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.

Зеленский поблагодарил монарха за непоколебимую поддержку Украины и подчеркнул, что ценит всю помощь, которую оказывает Соединённое Королевство.

Источник: Владимир Зеленский

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.

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