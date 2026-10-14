Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Великобритании Чарльзом III.
Зеленский поблагодарил монарха за непоколебимую поддержку Украины и подчеркнул, что ценит всю помощь, которую оказывает Соединённое Королевство.
Источник: Владимир Зеленский
Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает положительных решений о поддержке от международных партнеров. В частности, запланированы переговоры с ЕС, Данией, Литвой и Великобританией.