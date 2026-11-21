21 ноября в западных областях Украины резко ухудшились погодные условия. Во Львовской и Ивано-Франковской областях идет сильный снег, из-за чего на дорогах возможны затруднения движения и ухудшение видимости.

Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок. Особенно внимательными следует быть в горной местности, где ситуацию осложняют низкая температура и сильный ветер.

«На вершине Пип-Иван прогнозируют туман, сильный ветер до 20 м/с, мороз -3 °C и обледенение», — говорится в сообщении спасателей.

Такие погодные условия представляют опасность для туристов. Из-за тумана можно потерять ориентиры, а обледенение повышает риск падения на скалах и горных тропах. Сильный ветер также затрудняет передвижение по открытым участкам.

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Об этом сообщается со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья.

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