Film: W obwodach lwowskim i iwano-frankowskim spadł śnieg
21 listopada w zachodnich obwodach Ukrainy nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. W obwodach lwowskim i iwano-frankowskim pada śnieg, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym i pogorszenie widoczności.
Mieszkańcom i gościom regionu zaleca się uwzględnienie warunków pogodowych podczas planowania podróży. Należy zachować szczególną ostrożność w terenach górskich, gdzie sytuację komplikują niskie temperatury i silny wiatr.
„Na szczycie Pip Ivan prognozowana jest mgła, silny wiatr o prędkości do 20 m/s, mróz -3°C oraz oblodzenie” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.
Takie warunki pogodowe stanowią zagrożenie dla turystów. Mgła może spowodować utratę orientacji, a oblodzenie zwiększa ryzyko upadku na skałach i górskich szlakach. Silny wiatr utrudnia również poruszanie się po otwartych terenach.
Informację tę podano z powołaniem się na górskich ratowników z regionu Przykarpacia.
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