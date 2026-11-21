21 listopada w zachodnich obwodach Ukrainy nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. W obwodach lwowskim i iwano-frankowskim pada śnieg, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym i pogorszenie widoczności.

Mieszkańcom i gościom regionu zaleca się uwzględnienie warunków pogodowych podczas planowania podróży. Należy zachować szczególną ostrożność w terenach górskich, gdzie sytuację komplikują niskie temperatury i silny wiatr.

„Na szczycie Pip Ivan prognozowana jest mgła, silny wiatr o prędkości do 20 m/s, mróz -3°C oraz oblodzenie” – czytamy w komunikacie służb ratowniczych.

Takie warunki pogodowe stanowią zagrożenie dla turystów. Mgła może spowodować utratę orientacji, a oblodzenie zwiększa ryzyko upadku na skałach i górskich szlakach. Silny wiatr utrudnia również poruszanie się po otwartych terenach.

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Informację tę podano z powołaniem się na górskich ratowników z regionu Przykarpacia.

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