Министр обороны Украины Евгений Хмара в ближайшие дни проведет ряд международных встреч в Европе.

«Провел координационное совещание сразу после встречи с министром обороны Великобритании. Переговоры были очень насыщенными, и мы готовим новые совместные шаги в области оборонного сотрудничества. Первые поручения Министерству обороны Украины уже даны. Евгений Хмара готовится к встречам в ближайшие дни в Европе. Украине нужны вполне конкретные результаты. У нас будет больше оборонных возможностей и существенное расширение сотрудничества с партнерами в Европе», — заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, сегодня обсудили детали ракетной программы. Обновили приоритеты.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Facebook по итогам координационного совещания после встречи с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

Хмара в Брюсселе призвал ЕС нарастить производство дронов.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

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