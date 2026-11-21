Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara przeprowadzi w najbliższych dniach serię międzynarodowych spotkań w Europie.

„Zaraz po spotkaniu z brytyjskim ministrem obrony odbyłem naradę koordynacyjną. Rozmowy były bardzo intensywne i przygotowujemy nowe wspólne działania w zakresie współpracy obronnej. Pierwsze wytyczne dla Ministerstwa Obrony Ukrainy już zostały wydane. Jewgienij Chmara przygotowuje się do spotkań, które odbędą się w najbliższych dniach w Europie. Ukraina potrzebuje bardzo konkretnych rezultatów. Zwiększą się nasze możliwości obronne i nastąpi znaczne rozszerzenie współpracy z partnerami w Europie” – oświadczył Zełenski.

Osobno, jak dodał, omówiono dzisiaj szczegóły programu rakietowego. Zaktualizowano priorytety.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym na Facebooku po zakończeniu narady koordynacyjnej, która odbyła się po spotkaniu z brytyjskim ministrem obrony Wesem Streetingiem.

Chmara w Brukseli wezwał UE do zwiększenia produkcji dronów.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy odbyli wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

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