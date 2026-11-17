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Міністр оборони України Євгеній Хмара під час виступу на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі закликав європейських партнерів зміцнити переговорні позиції Києва та Євросоюзу шляхом нарощування оборонної підтримки.

За словами очільника оборонного відомства, у 2027 році Україна планує подвоїти постачання безпілотників, щоб вони покривали понад половину потреб армії в озброєнні. Для цього Київ розраховує на продовження кредитної підтримки з боку ЄС та пропонує розгортати спільні оборонні виробництва на території Європи, поєднуючи українську бойову експертизу з європейською промисловою базою та можливостями масштабування.

Окремим пріоритетом міністр назвав посилення протиповітряної оборони. Україна нарощує спроможності бойової авіації та зенітних ракетних комплексів для боротьби з реактивними дронами, а також застосовує асиметричні рішення проти балістичних загроз — зокрема, за останні місяці Сили оборони уразили 14 російських пускових установок балістичних ракет.

Водночас для захисту неба українське військо гостро потребує ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Євгеній Хмара запропонував країнам ЄС практичний механізм взаємозаліку: передати Україні боєприпаси з власних наявних запасів зараз, отримавши натомість нові ракети, які Київ уже законтрактував на майбутні періоди.

Джерело: Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої обговорили ситуацію на фронті, плани Росії та нагальні потреби Сил оборони.

Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з військовослужбовцями бойових підрозділів, щоб обговорити потреби фронту, ефективність управління та способи зменшення втрат серед українських захисників.

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