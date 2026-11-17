Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara podczas wystąpienia na posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych w Brukseli wezwał europejskich partnerów do wzmocnienia pozycji negocjacyjnych Kijowa i Unii Europejskiej poprzez zwiększenie wsparcia w zakresie obronności.

Według szefa resortu obrony w 2027 roku Ukraina planuje podwoić dostawy dronów, tak aby zaspokajały one ponad połowę zapotrzebowania armii na uzbrojenie. W tym celu Kijów liczy na kontynuację wsparcia kredytowego ze strony UE i proponuje uruchomienie wspólnej produkcji obronnej na terenie Europy, łącząc ukraińską wiedzę wojskową z europejską bazą przemysłową i możliwościami skalowania produkcji.

Jako odrębny priorytet minister wskazał wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Ukraina zwiększa potencjał lotnictwa bojowego i przeciwlotniczych systemów rakietowych do zwalczania dronów odrzutowych, a także stosuje rozwiązania asymetryczne przeciwko zagrożeniom balistycznym — w szczególności w ostatnich miesiącach Siły Obronne zniszczyły 14 rosyjskich wyrzutni rakiet balistycznych.

Jednocześnie, aby chronić przestrzeń powietrzną, ukraińskie siły zbrojne pilnie potrzebują pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Jewgienij Chmara zaproponował krajom UE praktyczny mechanizm wzajemnego rozliczenia: przekazanie Ukrainie amunicji z własnych dostępnych zapasów już teraz, w zamian za nowe pociski, które Kijów już zamówił na przyszłe okresy.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhajło Drapaty przeprowadzili wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara spotkał się z żołnierzami jednostek bojowych, aby omówić potrzeby frontu, skuteczność dowodzenia oraz sposoby ograniczenia strat wśród ukraińskich obrońców.

Czytaj nas na