Министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвал европейских партнеров укрепить переговорные позиции Киева и Евросоюза путем наращивания оборонной поддержки.

По словам главы оборонного ведомства, в 2027 году Украина планирует удвоить поставки беспилотников, чтобы они покрывали более половины потребностей армии в вооружении. Для этого Киев рассчитывает на продолжение кредитной поддержки со стороны ЕС и предлагает развертывать совместные оборонные производства на территории Европы, объединяя украинский боевой опыт с европейской промышленной базой и возможностями масштабирования.

Отдельным приоритетом министр назвал укрепление противовоздушной обороны. Украина наращивает потенциал боевой авиации и зенитных ракетных комплексов для борьбы с реактивными дронами, а также применяет асимметричные решения против баллистических угроз — в частности, за последние месяцы Силы обороны поразили 14 российских пусковых установок баллистических ракет.

В то же время для защиты неба украинские вооруженные силы остро нуждаются в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. Евгений Хмара предложил странам ЕС практический механизм взаимозачета: передать Украине боеприпасы из собственных имеющихся запасов сейчас, получив взамен новые ракеты, которые Киев уже заказал на будущие периоды.

Источник: Министерство обороны Украины.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

Министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с военнослужащими боевых подразделений, чтобы обсудить потребности фронта, эффективность управления и способы сокращения потерь среди украинских защитников.

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