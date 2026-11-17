乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉在布鲁塞尔举行的欧盟外长理事会会议上发言时，呼吁欧洲伙伴通过增加国防支持，来巩固基辅和欧盟的谈判地位。

据这位国防部长称，乌克兰计划在2027年将无人机供应量翻一番，使其满足军队武器需求的一半以上。 为此，基辅方面期待欧盟继续提供信贷支持，并提议在欧洲境内开展联合国防生产，将乌克兰的作战专长与欧洲的工业基础及规模化能力相结合。

该部长将加强防空能力列为一项单独的优先事项。乌克兰正在增强作战航空兵和高空导弹系统的能力，以对抗喷气式无人机，同时针对弹道导弹威胁采取非对称应对措施——特别是， 近几个月来，乌克兰国防军已摧毁14座俄罗斯弹道导弹发射装置。

与此同时，为了保卫领空，乌克兰军队迫切需要为“爱国者”系统配备拦截导弹。 叶夫根尼·赫马拉向欧盟各国提出了一项切实可行的互抵机制：现在从本国现有库存中向乌克兰移交弹药，作为交换，获得基辅已为未来时期签订合同的新型导弹。

来源：乌克兰国防部。

乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉与乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂举行了联合会议，期间讨论了前线局势、俄罗斯的计划以及国防军的紧迫需求。

乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉会见了作战部队的官兵，共同商讨前线需求、管理效能以及如何减少乌克兰守卫者的伤亡。

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