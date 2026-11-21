В воскресенье, 22 ноября, в некоторых регионах Украины ожидается небольшой мокрый снег, тогда как на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется. Дневная температура воздуха составит от 0° до +8°.

«Облачно с прояснениями. Ночью на северо-востоке страны, днём в западных и северных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без значительных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; на юге и юго-востоке страны ночью и днем 2-8° тепла», — отмечают синоптики.

В столице и Киевской области сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, днем пройдет небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Напомним, что Видео: Львовскую и Ивано-Франковскую области накрыли снегопады.

В Украине 21 ноября потеплеет до +14°, ожидаются дожди.

Читай нас в