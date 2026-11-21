W niedzielę, 22 listopada, w niektórych regionach Ukrainy spodziewany jest niewielki mokry śnieg, natomiast na pozostałym terytorium kraju nie przewiduje się znaczących opadów. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 0° do +8°.

„Pochmurno z przejaśnieniami. W nocy na północnym wschodzie kraju, w ciągu dnia w regionach zachodnich i północnych niewielki mokry śnieg; na pozostałym terytorium bez znaczących opadów. Wiatr południowo-zachodni, 7–12 m/s, w obwodach zachodnich w ciągu dnia miejscami porywy 15–20 m/s. Temperatura w nocy od 2° powyżej zera do 4° poniżej zera, w ciągu dnia 0–5° powyżej zera; na południu i południowym wschodzie kraju w nocy i w ciągu dnia 2–8° powyżej zera” – zaznaczają synoptycy.

W stolicy i obwodzie kijowskim utrzyma się pochmurna pogoda z przejaśnieniami. W nocy nie przewiduje się znacznych opadów, w ciągu dnia wystąpi niewielki mokry śnieg.

Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku.

Przypomnijmy, że: Wideo: Obwody lwowski i iwano-frankowski pokryły opady śniegu.

21 listopada w Ukrainie temperatura wzrośnie do +14°, spodziewane są deszcze.

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