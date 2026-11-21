W ciągu dnia 21 listopada przedsiębiorstwo „Kijówwodokanal” poinformowało o ustabilizowaniu się ciśnienia w sieciach wodociągowych lewobrzeżnej części stolicy. Obecnie wskaźniki odpowiadają wartościom normatywnym, a dostawy wody odbywają się w trybie normalnym.

„Dostawy wody do lewobrzeżnej części miasta odbywają się w trybie normalnym. Specjaliści z „Kijówwodokanal” nadal monitorują działanie sieci wodociągowej i pracują nad przywróceniem stabilnych dostaw wody w innych dzielnicach stolicy” – czytamy w komunikacie opublikowanym na kanale Telegram.

„Kijówwodokanal” wyjaśnił opóźnienie w przywróceniu dostaw wody po przywróceniu zasilania.

W Kijowie toczy się dochodzenie w sprawie zaniedbań i prawdopodobnego zmowy przy zamówieniach „Kijówwodokanal” z otoczeniem szefa URM

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