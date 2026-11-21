Днём 21 ноября в «Киевводоканале» сообщили о стабилизации давления в водопроводных сетях левобережной части столицы. В настоящее время показатели соответствуют нормативным значениям, а водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

«Водоснабжение левобережной части города осуществляется в штатном режиме. Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу водопроводной системы и работают над восстановлением стабильного водоснабжения в других районах столицы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

«Киевводоканал» объяснил задержку появления воды после восстановления электроснабжения.

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