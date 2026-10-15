Трамп заявив, що причетних до витоку часу удару по Ірану слід розстріляти — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Аризоні заявив, що людей, які розкрили медіа час запланованого удару по Ірану, слід розстріляти. За даними Anadolu Agency, він також стверджував, що скасував операцію після того, як відомості про її час потрапили до ЗМІ.

Заяви про витік

Трамп сказав, що раніше за витоки нібито розстрілювали. Він також заявив, що причетні до витоку мають потрапити до в’язниці. За його словами, дані про виліт із Міссурі о 12:07 та про час прибуття опублікували The New York Times і CNN.

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Перебіг операції

За словами президента США, для операції направили малопомітні бомбардувальники B-2, щоб переконатися, що Іран не має ядерної зброї. Він стверджував, що Іран очікував на ці літаки.

Трамп заявив, що через два дні операція все ж відбулася в той самий час. За його словами, це був єдиний момент, коли іранська сторона не очікувала операції. Він образливо назвав людей, які допускають витоки, та сказав, що з ними слід діяти дуже суворо.

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