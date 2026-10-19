Президент Руто підписав закон про 71,09 млрд шилінгів для округів Кенії — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руто підписав закон про додаткові асигнування для органів влади округів, який передбачає виділення 71,09 млрд кенійських шилінгів у 2026/2027 фінансовому році. Церемонія відбулася 19 жовтня в державній резиденції в Елдореті, окрузі Уасін-Гішу. Про це повідомляє Nation Kenya.

Структура додаткового фінансування

Порівняно з 2025/2026 фінансовим роком обсяг додаткових асигнувань зріс на 425,6 млн шилінгів — із 70,67 млрд до 71,09 млрд шилінгів. Найбільшу частину коштів, 56,38 млрд шилінгів, становлять цільові виділення, профінансовані за рахунок позик і грантів партнерів з розвитку. Це близько 79,3% загального обсягу додаткових асигнувань.

Ще 12,73 млрд шилінгів надійдуть із частки доходів національного уряду, 1,83 млрд шилінгів — із роялті за видобуток корисних копалин в округах. Додатково 148,26 млн шилінгів мають надійти зі штрафів, накладених судами за порушення законодавства округів.

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Звітність і напрями витрат

Закон зобов’язує секретаря Кабінету з питань Національного казначейства публікувати щоквартальні звіти про фактичне перерахування коштів округам не пізніше ніж через 30 днів після завершення кожного кварталу. Казначейства округів також мають відображати перекази цільових асигнувань у бухгалтерському обліку та включати їх до зведених квартальних і річних фінансових звітів.

Серйозне або систематичне недотримання цих вимог вважатиметься фінансовим порушенням відповідно до закону про управління державними фінансами. Гроші спрямують, зокрема, на будівництво адміністративних центрів округів, роботу фахівців із популяризації здоров’я у громадах, доступне житло, медичний персонал і управління охороною здоров’я, розвиток аграрних ланцюгів вартості, водопостачання, санітарію, реагування на посуху та заходи з протидії зміні клімату.

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