Прем’єр-міністр Нетаньягу виступив проти арештів студентів єшив — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив проти арештів студентів єшив, які ухиляються від служби в ізраїльській армії. Водночас він заявив, що ультраортодоксальні чоловіки, які не навчаються, мають вступати на військову службу, повідомляє Jerusalem Post.

Заява про арешти студентів єшив

В інтерв’ю ультраортодоксальній радіостанції Kol Barama у вівторок Нетаньягу назвав арешти неприйнятними. «Це неприйнятно. Нам потрібно зберегти світ вивчення Тори, тому що він зберіг нас», — сказав глава уряду.

За його словами, такі арешти є навмисною спробою підірвати процес залучення ультраортодоксів до служби без примусу. Нетаньягу додав, що поважає релігійне навчання, однак ті, хто не навчається, повинні служити.

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Закон про призов

Нетаньягу також висловив сумнів, що законодавство, яке регулюватиме призов ультраортодоксальних громадян, вдасться ухвалити до складання присяги новим урядом. Ультраортодоксальні партії наполягають на ухваленні такого закону до формування уряду.

Прем’єр-міністр заявив, що це залежатиме від доброї волі, взаєморозуміння та співпраці. Він також сказав, що багато представників ультраортодоксальної громади усвідомлюють потребу в новому розподілі обов’язків.

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