У Лісабоні близько 25 тисяч людей протестували проти вартості оренди — RMF24

У Лісабоні в суботу близько 25 тисяч людей, за оцінкою організаторів, вийшли на протест проти стрімкого зростання вартості оренди житла. Найбільша хода пройшла центром португальської столиці — від площі Маркіза де Помбала в напрямку Старого міста, повідомляє RMF24.

Вимоги протестувальників

Учасники акції, серед яких переважала молодь, вимагали доступнішого житла та заходів проти спекуляцій на ринку нерухомості. Вони скандували гасла «Житло для всіх», «Дім — право людини» та «Треба боротися зі спекуляцією».

Протестувальники зазначали, що середня ціна оренди у столиці вже перевищує 21 євро за квадратний метр. За їхніми словами, через це для багатьох мешканців стає недоступним власне помешкання.

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Критика уряду і дії поліції

Громадський активіст Жуан Пейшоту, який брав участь у демонстрації, розкритикував правоцентристський уряд прем'єр-міністра Луїша Монтенегру. Він заявив, що владі бракує ідей та бажання поліпшити ситуацію людей, які не можуть дозволити собі ані купівлю, ані оренду житла.

Суботні демонстрації відбулися мирно. Водночас у попередні дні поліція втручалася під час протестів; Міністерство внутрішніх справ пояснювало застосування сили спробами учасників встановити намети на площах. Подібні акції також пройшли у Бразі, Коїмбрі та Авейру.

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