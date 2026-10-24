В субботу в Лиссабоне около 25 тысяч человек, по оценке организаторов, вышли на протест против стремительного роста стоимости аренды жилья. Самое масштабное шествие прошло через центр португальской столицы — от площади Маркиза де Помбала в направлении Старого города, сообщает RMF24.

Требования протестующих

Участники акции, среди которых преобладала молодежь, требовали более доступного жилья и мер против спекуляций на рынке недвижимости. Они скандировали лозунги: «Жилье для всех», «Дом — право человека» и «Нужно бороться со спекуляцией».

Протестующие отмечали, что средняя цена аренды в столице уже превышает 21 евро за квадратный метр. По их словам, из-за этого собственное жилье становится недоступным для многих жителей.

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Критика правительства и действия полиции

Общественный активист Жуан Пейшоту, участвовавший в демонстрации, раскритиковал правоцентристское правительство премьер-министра Луиша Монтенегру. Он заявил, что властям не хватает как идей, так и желания улучшить положение людей, которые не могут позволить себе ни покупку, ни аренду жилья.

Субботние демонстрации прошли мирно. В то же время в предыдущие дни полиция вмешивалась во время протестов; Министерство внутренних дел объясняло применение силы попытками участников установить палатки на площадях. Подобные акции также прошли в Браге, Коимбре и Авейру.

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