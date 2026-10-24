Польские следователи установили предварительные обстоятельства гибели двух военнослужащих подразделения GROM во время ночной парашютной тренировки в Аризоне, США. Трагедия произошла 19 сентября 2025 года возле одной из американских военных баз.

Столкновение в воздухе

Как сообщает Interia со ссылкой на данные, с которыми ознакомилась газета Rzeczpospolita, к трагедии могло привести стечение обстоятельств. Следователи указали на незапланированное изменение позиций в строю, пересечение траекторий полета парашютистов, их столкновение и запутывание в воздухе.

По информации Rzeczpospolita, прыжок выполняли с высоты 3 тысяч метров в режиме свободного падения. Парашют открывается на высоте 1,5 тысячи метров.

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Производство закрыли

Бывший командующий GROM генерал в отставке Роман Полько сообщил Rzeczpospolita, что обучение проводили в крайне сложных ночных условиях. По его словам, в полной темноте во время прыжка на реакцию есть лишь секунды.

Отдел по военным делам Окружной прокуратуры в Варшаве открыл расследование, однако через год его закрыл. Представитель варшавской прокуратуры Пётр Антони Скиба сообщил изданию, что следствие не установило, что действия других лиц привели к гибели военнослужащих. Решение о закрытии производства является окончательным.

В сообщении после трагедии Генеральное командование видов Вооруженных сил Польши также заявило, что для выяснения обстоятельств инцидента была создана специальная комиссия.

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