В США досрочно проголосовали почти 33 млн избирателей — TIME

В США за неделю до промежуточных выборов 3 ноября досрочно проголосовали почти 33 млн человек. Примерно половина из них отдала голос лично, а другая половина — по почте, сообщает TIME со ссылкой на Election Lab Университета Флориды.

Это уже более четверти от примерно 122 млн американцев, голосовавших на промежуточных выборах 2022 года. Руководитель Election Lab, профессор политических наук Майкл Макдональд подчеркнул, что данные о досрочном волеизъявлении сами по себе не могут предсказать итог выборов, но позволяют оценить относительную активность различных групп избирателей.

Преимущество демократов в досрочном голосовании

В 27 штатах, где действует формальная регистрация избирателей по партийной принадлежности, зарегистрированные демократы подали около 45% досрочных бюллетеней, республиканцы — 31%. Еще 24% тех, кто уже проголосовал, не зарегистрированы ни за одной из двух партий. Эти показатели отражают партийную регистрацию избирателей, а не то, за каких именно кандидатов они голосовали.

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Макдональд отметил, что республиканцы традиционно могут сократить разрыв непосредственно в день выборов. По данным опроса Pew Research после выборов 2024 года, почти 40% зарегистрированных избирателей-республиканцев голосовали лично в день выборов, тогда как среди демократов этот показатель составлял 28%.

Более высокая активность избирателей латиноамериканского происхождения

Политический стратег Саймон Розенберг назвал заметной тенденцией рост досрочного участия избирателей латиноамериканского происхождения по сравнению с аналогичными этапами кампаний 2022 и 2024 годов. Наиболее отчетливо это видно в Техасе, где, по данным VoteHub, досрочно было подано более 4 млн голосов — ориентировочно 41% ожидаемого общего числа в сенатской гонке.

По состоянию на понедельник избиратели латиноамериканского происхождения составляли 24% от тех, кто досрочно проголосовал в Техасе, что на один процентный пункт больше их доли в окончательном подсчете голосов на выборах 2024 года. Макдональд считает, что высокая активность этой группы может изменить общий демографический состав электората.

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