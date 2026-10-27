Трамп пообещал американцам более дешевое топливо благодаря нефти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна получит первую партию венесуэльской нефти объемом в миллион баррелей. Он утверждает, что поставка не обойдется американским налогоплательщикам ни в копейку, и обещает скорое снижение цен на бензин и дизельное топливо. Трамп также анонсировал масштабную нефтяную сделку с Венесуэлой, которая, по его словам, может стать крупнейшей в мире.

Соединенные Штаты получат миллион баррелей венесуэльской нефти без затрат для американских налогоплательщиков. Президент США назвал эту партию лишь началом более масштабных поставок. Он заявил, что впоследствии в страну могут поступить миллиарды баррелей. «Это лишь первая партия из миллиардов баррелей, которые поступят впоследствии», — написал Трамп. По его словам, нефть доставят в город Корпус-Кристи в штате Техас. Там президент планирует провести митинг. В то же время на переработку, транспортировку и ситуацию на внутреннем рынке. Поэтому фактическое влияние венесуэльских поставок на цены ещё предстоит оценить.

Трамп назвал поставку результатом военной операции

Президент США также заявил, что договоренности стали возможными благодаря «чрезвычайно успешной военной операции» в Венесуэле и восстановлению отношений между двумя странами. Кроме того, Трамп анонсировал то, что назвал «крупнейшей нефтяной сделкой в истории мира». Однако подробностей этой сделки он не привёл. В частности, пока нет подробной информации об общих объёмах будущих поставок, их сроках и финансовых условиях.

Таким образом, заявления президента очерчивают планы США по получению венесуэльской нефти, но сами по себе пока не подтверждают ни масштабов будущего сотрудничества, ни того, насколько ощутимо оно повлияет на цены для потребителей.

Почему тема топлива важна для Трампа

Вопрос стоимости бензина имеет для американцев практическое значение, ведь он влияет на ежедневные расходы водителей, транспортные расходы бизнеса и цены на товары и услуги. Поэтому обещание удешевления топлива может стать важной темой внутренней политики США.

Промежуточные выборы в Конгресс США назначены на 3 ноября. Американцы будут выбирать представителей в Палату представителей и часть сенаторов. Результаты этих выборов определят, каким будет расстановка сил в Конгрессе и насколько легко администрации Трампа будет продвигать свои решения.

На этом фоне президент подчеркивает возможные экономические преимущества сотрудничества с Венесуэлой. В то же время, превратятся ли заявленные планы в реальные поставки в обещанных объемах и приведут ли они к заметному падению цен на топливо, будет зависеть от дальнейших договоренностей и ситуации на нефтяном рынке. О предстоящей поставке Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп 27 октября на предвыборном митинге в Корпус-Кристи, штат Техас, высказал предположение, что Венесуэла может стать 51-м штатом Соединённых Штатов. Он также сказал, что в таком случае страна могла бы избирать губернатора вместо президента.

Средняя розничная цена автомобильного топлива в США за время пребывания Дональда Трампа на посту составляла $3,472 за галлон ($0,92 за литр), что превысило средний показатель за все четыре года президентства Джо Байдена ($3,471 за галлон).

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