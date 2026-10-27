Международное агентство Reuters исправило материал о планах новой власти Сербии по экспорту оружия в зоны боевых действий, в частности в Украину. Из текста удалили утверждение о том, что политическая сила «Студенческий список» выступает за прекращение такого экспорта. В исправленной версии указано, что представители политической силы не сообщили, планирует ли будущее правительство полностью прекратить поставки оружия по таким направлениям.

Исправленный материал был опубликован на сайте Reuters 26 октября. В нём речь идёт о вызовах, с которыми может столкнуться новое руководство Сербии. В предыдущей версии статьи агентство утверждало, что «Студенческий список», который, согласно приведенным в материале данным, победил на парламентских выборах, хочет прекратить экспорт сербского оружия в зоны боевых действий. Это касалось и поставок, которые в конечном итоге могут попадать в Украину.

Однако в исправленном тексте формулировку изменили. Теперь Reuters отмечает, что представители «Студенческого списка» не уточнили, прекратит ли будущее правительство весь экспорт оружия из Сербии в зоны боевых действий. Отдельно упоминается продажа оружия западным посредникам. По таким каналам вооружение может попадать в Украину, хотя непосредственным покупателем выступает не украинская сторона.

Таким образом, исправление касается именно того, что известно о позиции политической силы. В новой версии агентство не утверждает, что она уже определилась с полным запретом экспорта оружия в зоны боевых действий.

Что ранее писали об отношении политической силы к России

В предыдущей версии материала Reuters также говорилось, что «Студенческий список» не планирует присоединяться к санкциям Европейского Союза против России. В тексте приводились слова о России как о «великой державе и нашем исторически важном партнере, а во многих случаях — защитнике». Однако в предоставленном материале нет уточнения, кто именно сделал это заявление и осталось ли это утверждение в исправленной версии статьи.

Поэтому важно различать первоначальный текст Reuters и его исправленный вариант. Изменение формулировки относительно экспорта оружия само по себе не подтверждает, что будущее правительство Сербии приняло окончательное решение по этому вопросу.

Вучич признал поражение и допустил возможность введения санкций против России

На фоне политических перемен в Сербии экс-президент Александар Вучич после признания поражения на выборах заявил, что новая власть может ввести санкции против России уже весной. Это заявление контрастирует с предыдущими сообщениями о возможном сохранении дружественной к Москве политики. В то же время слова Вучича не означают, что санкции уже согласованы или что будущее правительство приняло соответствующее решение.

Позиция нового руководства Сербии в отношении России, санкций ЕС и экспорта оружия станет более понятной после официальных заявлений и конкретных решений. На данный момент исправленный материал Reuters не дает оснований утверждать, что «Студенческий список» уже объявил о намерении полностью прекратить экспорт сербского оружия в зоны боевых действий. Об этом говорится в исправленном материале Reuters.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал победу студенческого списка Students Win (Student List) на парламентских выборах в Сербии и заявил, что Берлин будет активно поддерживать европейский путь страны.

В Сербии оппозиционный «Студенческий список», по предварительным результатам досрочных парламентских выборов, набрал 52,54% голосов. Коалиция бывшего президента Александара Вучича получила 39,29%. Вучич признал победу «Студенческого списка».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты парламентских выборов в Сербии, поздравив «Студенческий список» с победой.

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