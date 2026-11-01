В США в результате нескольких стрельб в районе Дип-Эллум в Далласе погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Полиция города выясняет, были ли эти эпизоды связаны между собой, сообщает The Guardian.

Стрельбы в Далласе

Глава полиции Далласа Дэниел Комо заявил, что правоохранители еще устанавливают, были ли связаны между собой стрельбы в районе Дип-Эллум. Они произошли в ночь Хэллоуина.

События в Далласе произошли среди нескольких насильственных инцидентов в США в течение хэллоуинских выходных.

Стрельба в Бирмингеме

В Бирмингеме, штат Алабама, один человек погиб, еще восемь получили ранения во время стрельбы возле стадиона «Лиджен-Филд». По данным полиции, инцидент произошел в субботу вечером после ежегодного футбольного матча Magic City Classic.

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Глава полиции Бирмингема Майкл Пикетт сообщил, что большинство зрителей и семей уже покинули территорию стадиона. Стрельба произошла неподалеку от места, где вдоль Греймонт-авеню работали продавцы. Обстоятельства инцидента остаются невыясненными.

Представитель полиции Де'Релл Фримен заявил, что одного человека задержали и доставили в штаб-квартиру полиции для допроса, а правоохранители изъяли несколько единиц оружия. Матч между Alabama State и Alabama A+M завершился победой Alabama A+M со счетом 31:28; на игру пришли почти 70 тысяч болельщиков.

Другие инциденты

В Ньюарке, штат Делавэр, шесть человек получили огнестрельные ранения неподалеку от кампуса Университета Делавэра. Всех пострадавших доставили в больницы. В Фейетвилле, штат Арканзас, шесть человек госпитализировали с огнестрельными ранениями после стрельбы ранним утром в воскресенье. Полиция сообщила, что, предварительно, инциденту предшествовала ссора, задержаний не было.

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