达拉斯多起枪击事件致4人死亡——《卫报》

美国达拉斯迪普埃勒姆地区发生多起枪击事件，造成4人死亡、另有15人受伤。市警方正在查明这些事件是否存在关联，《卫报》报道。

达拉斯枪击事件

达拉斯警察局长丹尼尔·科莫表示，执法人员仍在确定迪普埃勒姆地区的枪击事件是否相互关联。这些事件发生在万圣节之夜。

达拉斯发生的事件是万圣节周末期间美国数起暴力事件中的一部分。

伯明翰枪击事件

在阿拉巴马州伯明翰，莱吉恩菲尔德体育场附近发生枪击，造成1人死亡、另有8人受伤。警方称，事件发生在周六晚间一年一度的魔法城经典橄榄球赛结束后。

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伯明翰警察局长迈克尔·皮克特表示，大多数观众和家庭已离开体育场区域。枪击发生在格雷蒙特大道沿线商贩经营区域附近。事件具体情况仍不清楚。

警方发言人德雷尔·弗里曼表示，1人被拘留并被带往警察总部接受讯问，执法人员还缴获了数件武器。Alabama State与Alabama A+M之间的比赛以Alabama A+M以31:28获胜告终；近7万名球迷到场观赛。

其他事件

在特拉华州纽瓦克，特拉华大学校园附近有6人遭枪击受伤。所有伤者均被送往医院。在阿肯色州费耶特维尔，周日凌晨发生枪击后，6人因枪伤住院。警方表示，初步判断该事件此前发生过争吵，且无人被捕。

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