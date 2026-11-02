在美国中期选举前，一批进步派民主党候选人可能赢得众议院席位。他们严厉批评以色列在加沙的军事行动，并主张停止美国的军事援助。正如《耶路撒冷邮报》报道的那样，以色列将此视为对华盛顿传统上两党支持以色列国的一项潜在挑战。

据该报推测，至少七名候选人可能加入现有的、被称为“Squad”的进步派议员团体。他们可能进入国会之际，民主党内部在加沙战争后美国对以色列政策问题上的分歧正在加深。

候选人及其声明

值得关注的候选人包括纽约市前主计长布拉德·兰德，他正在竞选纽约州第10国会选区席位。他向CBS News表示，他在约旦河西岸看到了“种族清洗”。兰德还称，以色列定居者将巴勒斯坦人赶出约旦河谷的村庄，并放火焚烧房屋。

密歇根州第13选区候选人多诺万·麦金尼称以色列在加沙的行为是种族灭绝，并表示，如果种族灭绝事实得到确认，他将支持停止美国对以色列的援助。他说，在联合国据其所述以这种方式描述局势后，他自行了解了这一概念的定义。

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纽约州第13选区候选人达莉娅·阿维拉-舍瓦利耶批评美国继续资助和武装以色列。她还参加了哥伦比亚大学的亲巴勒斯坦抗议活动，包括2023年10月8日的一场集会。

呼吁限制对以色列的支持

加利福尼亚州候选人安吉拉·冈萨雷斯-托雷斯支持停止美国对以色列的援助、实施制裁以及阻止武器供应。她还表示，支持“抵制、撤资和制裁”运动，即BDS，是最低限度必要的立场。

医生亚当·哈马维正在竞选新泽西州第12选区席位，并在战争期间于加沙工作。他多次指控以色列犯有种族灭绝罪。他表示，在加沙的工作经历使他确信，自己必须影响华盛顿如何使用美国纳税人的资金。

众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯是最具影响力的进步派民主党人之一，她此前表示，无条件援助以色列助长了她所称的加沙种族灭绝。《耶路撒冷邮报》指出，这类候选人的获胜可能会加大对未来民主党总统候选人的压力，要求其表明在美以关系问题上的立场。

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