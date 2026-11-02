Перед промежуточными выборами в США группа прогрессивных кандидатов от Демократической партии, резко критикующих военную кампанию Израиля в Газе и выступающих за прекращение американской военной помощи, может получить места в Палате представителей. Как сообщает Jerusalem Post, в Израиле это рассматривают как потенциальный вызов традиционной двухпартийной поддержке израильского государства в Вашингтоне.

По оценке издания, по меньшей мере семеро кандидатов могут присоединиться к действующей группе прогрессивных законодателей, известной как Squad. Их возможное появление в Конгрессе происходит на фоне углубления разногласий внутри Демократической партии относительно политики США в отношении Израиля после войны в Газе.

Кандидаты и их заявления

Среди заметных кандидатов — бывший контролер Нью-Йорка Брэд Лендер, баллотирующийся в 10-м избирательном округе штата Нью-Йорк. Он заявил CBS News, что увидел на Западном берегу Иордана «этнические чистки». Лендер также утверждал, что израильские поселенцы выгоняли палестинцев из деревень в Иорданской долине и поджигали дома.

Кандидат от 13-го округа Мичигана Донован Маккинни назвал действия Израиля в Газе геноцидом и заявил, что поддержал бы прекращение помощи США Израилю, если бы был установлен факт геноцида. Он сказал, что самостоятельно ознакомился с определением этого понятия после того, как ООН, по его словам, описала ситуацию таким образом.

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Кандидатка от 13-го округа Нью-Йорка Далия Авила-Шевалье критиковала дальнейшее финансирование и вооружение Израиля Соединенными Штатами. Она также участвовала в пропалестинских протестах в Колумбийском университете, в том числе в митинге 8 октября 2023 года.

Призывы ограничить поддержку Израиля

Кандидатка из Калифорнии Анджела Гонсалес-Торрес поддержала прекращение помощи США Израилю, санкции и блокирование поставок вооружений. Она также заявила, что поддержка движения Boycott, Divestment and Sanctions, или BDS, является минимально необходимой позицией.

Врач Адам Хамави, баллотирующийся в 12-м округе Нью-Джерси и работавший в Газе во время войны, неоднократно обвинял Израиль в геноциде. По его словам, опыт работы в Газе убедил его в том, что он должен влиять на то, как в Вашингтоне расходуются деньги американских налогоплательщиков.

Член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, одна из самых влиятельных прогрессивных демократок, ранее заявляла, что безусловная помощь Израилю способствовала тому, что она назвала геноцидом в Газе. В Jerusalem Post отметили, что победы таких кандидатов могут усилить давление на будущих кандидатов в президенты от Демократической партии относительно их позиции по отношениям США и Израиля.

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