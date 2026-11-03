Президент США Дональд Трамп 2 ноября заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, направленных на предотвращение возобновления войны. В Truth Social он написал, что соглашение с Тегераном «может состояться», а Иран стремится к урегулированию как можно скорее. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также выразил оптимизм относительно возможной сделки. По его словам, сторонам удалось достичь определенного прогресса, однако необходимо сделать больше.

Непрямые контакты через посредников

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут непрямые переговоры через посредников. Он назвал консультации интенсивными с учетом чувствительности и серьезности ситуации и отметил, что Катар и Пакистан играют активную посредническую роль.

Axios ранее сообщило, что Вэнс направил письмо главе иранской национальной безопасности Мохсену Резаи относительно возможности новых переговоров. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф назвал сообщения, полученные от США, «признанием нашей победы».

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Условия относительно Ормузского пролива

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив в течение двух дней, если Вашингтон согласится на выдвинутые требования. Среди них — прекращение войны на всех фронтах, размораживание иранских активов, отмена нефтяных санкций и прекращение контрблокады иранских портов.

В сентябре Иран предлагал семидневный план открытия пролива на таких условиях. Блокирование этого важного для экспорта энергоносителей из Персидского залива маршрута вызвало рост цен на нефть, а 2 ноября они упали более чем на 7% на фоне надежд на возможное ослабление конфликта.

Арагчи также заявлял, что США должны согласиться на новый маршрут прохода через пролив, согласованный Ираном и Оманом, отменить недавно введенные санкции и сократить американское военное присутствие в регионе. Китай и Оман призвали Вашингтон и Тегеран разрешать разногласия политическими и дипломатическими средствами.

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