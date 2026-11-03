美国总统唐纳德·特朗普11月2日表示，旨在避免战事再度爆发的与伊朗谈判取得了进展。他在Truth Social上写道，与德黑兰达成协议“可能会实现”，伊朗希望尽快达成解决方案。Channel NewsAsia对此进行了报道。

美国副总统J.D.万斯也对可能达成协议表示乐观。他说，双方已经取得了一些进展，但还需要做更多工作。

通过中间人进行间接接触

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，华盛顿和德黑兰正通过中间人进行间接谈判。他称，鉴于局势的敏感性和严重性，磋商十分密集，并指出卡塔尔和巴基斯坦正在发挥积极的调解作用。

Axios此前报道称，万斯致信伊朗国家安全负责人莫森·雷扎伊，谈及举行新一轮谈判的可能性。伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫称从美国收到的信息是“对我们胜利的承认”。

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关于霍尔木兹海峡的条件

一名伊朗高级官员表示，如果华盛顿同意所提出的要求，德黑兰准备在两天内开放霍尔木兹海峡。这些要求包括结束所有战线的战争、解冻伊朗资产、取消石油制裁，以及停止对伊朗港口的反封锁。

今年9月，伊朗曾提出在这些条件下于七天内开放该海峡的计划。封锁这条对波斯湾能源出口至关重要的航线导致油价上涨，而11月2日，受冲突可能缓和的希望推动，油价下跌超过7%。

阿拉格齐还表示，美国必须同意由伊朗和阿曼商定的穿越该海峡的新通行路线，取消近期实施的制裁，并缩减美国在该地区的军事存在。中国和阿曼呼吁华盛顿与德黑兰通过政治和外交手段解决分歧。

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