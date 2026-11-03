Prezydent USA Donald Trump 2 listopada poinformował o postępach w rozmowach z Iranem, które mają zapobiec wznowieniu wojny. W serwisie Truth Social napisał, że porozumienie z Teheranem „może dojść do skutku”, a Iran dąży do jak najszybszego uregulowania sytuacji. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wiceprezydent USA J.D. Vance również wyraził optymizm w sprawie możliwego porozumienia. Według niego stronom udało się osiągnąć pewien postęp, jednak należy zrobić więcej.

Pośrednie kontakty za pośrednictwem mediatorów

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Waszyngton i Teheran prowadzą pośrednie negocjacje za pośrednictwem mediatorów. Nazwał konsultacje intensywnymi ze względu na wrażliwość i powagę sytuacji oraz zaznaczył, że Katar i Pakistan odgrywają aktywną rolę mediacyjną.

Axios informował wcześniej, że Vance wysłał list do szefa irańskiej rady bezpieczeństwa narodowego Mohsena Rezaiego w sprawie możliwości nowych rozmów. Pierwszy wiceprezydent Iranu Mohammad Reza Aref nazwał wiadomości otrzymane od USA „uznaniem naszego zwycięstwa”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki dotyczące Cieśniny Ormuz

Wysoki rangą irański urzędnik oświadczył, że Teheran jest gotowy otworzyć Cieśninę Ormuz w ciągu dwóch dni, jeśli Waszyngton zgodzi się na przedstawione żądania. Obejmują one zakończenie wojny na wszystkich frontach, odmrożenie irańskich aktywów, zniesienie sankcji naftowych oraz zakończenie kontrblokady irańskich portów.

We wrześniu Iran proponował siedmiodniowy plan otwarcia cieśniny na takich warunkach. Zablokowanie tego ważnego dla eksportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej szlaku spowodowało wzrost cen ropy, a 2 listopada spadły one o ponad 7% w związku z nadziejami na możliwe złagodzenie konfliktu.

Aragczi oświadczył również, że USA muszą zgodzić się na nową trasę przejścia przez cieśninę, uzgodnioną przez Iran i Oman, znieść niedawno wprowadzone sankcje oraz ograniczyć amerykańską obecność wojskową w regionie. Chiny i Oman wezwały Waszyngton i Teheran do rozwiązywania sporów środkami politycznymi i dyplomatycznymi.

Czytaj nas na