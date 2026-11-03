We Francji władze prowadzą techniczne rozmowy z organami władz radykalnego islamistycznego ruchu Taliban w sprawie powrotu do Afganistanu określonej liczby afgańskich migrantów, którzy nie mają zezwoleń na pobyt. Poinformował o tym w parlamencie francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez.

Według Der Spiegel, Nuñez określił te kontakty jako techniczne i zaznaczył, że inne kraje również dokonują takich powrotów. Wspomniał o Niemczech, które, podobnie jak Francja, oficjalnie nie uznają rządu Talibanu, lecz prowadzą z nim rozmowy na wysokim szczeblu.

Kontakty UE z Talibanem

W czerwcu delegacja Talibanu przybyła do Brukseli na rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej i 15 państw członkowskich w sprawie powrotu odrzuconych osób ubiegających się o azyl. Kontakty te wywołały krytykę organizacji praw człowieka i grup lewicowych. UE również oficjalnie nie uznaje rządu Talibanu.

W Niemczech rząd federalny pozwolił Talibanowi w dużej mierze przejąć kontrolę nad afgańskimi placówkami dyplomatycznymi. Siłą napędową tej polityki jest niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, którego deklarowanym celem jest zwiększenie liczby deportacji.

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Plany USA dotyczące deportacji przez Pakistan

Tego samego dnia rzecznik talibskiego MSZ Abdul Qahar Balkhi wyraził zaniepokojenie możliwymi planami USA dotyczącymi deportowania afgańskich migrantów przez Pakistan. Wezwał Waszyngton do uwzględnienia praw i uzasadnionych roszczeń osób, których może to dotyczyć.

Wcześniej The New York Times, powołując się na trzech amerykańskich urzędników rządowych, informował o możliwym wydaleniu przez Pakistan ponad 150 Afgańczyków. Bezpośrednia deportacja z USA do Afganistanu jest niemożliwa. Według grupy praw człowieka AfghanEvac dotyczy to w szczególności osób, które przed wycofaniem wojsk amerykańskich w 2021 roku pomagały armii USA.

Pomimo ogłoszonej przez Taliban powszechnej amnestii dla byłych pracowników zachodnich kontyngentów wojskowych i rządów, raporty ONZ odnotowują przypadki pozasądowych zabójstw, arbitralnego wymiaru sprawiedliwości i złego traktowania. Szczególnie pogorszyła się sytuacja kobiet i dziewcząt w Afganistanie.

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